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Врач допустил наличие коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян

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Врач допустил наличие коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов, врач Сергей Вознесенский в интервью РИА Новости рассказал о вероятности наличия коллективного иммунитета к COVID-19 в России.

По словам доцента, в начале 2022 года большинство россиян успело переболеть коронавирусом. «То, что творилось в поликлиниках, ситуация в первичном звене, указывает на то, что довольно-таки серьезный пласт населения переболел за январь-февраль. К тому же не стоит сбрасывать со счетов охват вакцинацией, который тоже увеличивается с каждой неделей. Поэтому есть вероятность, что коллективный иммунитет сформирован, на это можно надеяться», — заявил Вознесенский в разговоре с журналистами.

Он также напомнил, что у омикрона очень высокая заразность, из-за этого в России с января был большой подъем заболеваемости. При этом специалист предположил, что не все случая заболевания были выявлены с помощью специальных тестов.

Ранее стало известно, что россиянам начали выдавать COVID-сертификаты на основании положительного теста на антитела.

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