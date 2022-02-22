Врач допустил наличие коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов, врач Сергей Вознесенский в интервью РИА Новости рассказал о вероятности наличия коллективного иммунитета к COVID-19 в России.

По словам доцента, в начале 2022 года большинство россиян успело переболеть коронавирусом. «То, что творилось в поликлиниках, ситуация в первичном звене, указывает на то, что довольно-таки серьезный пласт населения переболел за январь-февраль. К тому же не стоит сбрасывать со счетов охват вакцинацией, который тоже увеличивается с каждой неделей. Поэтому есть вероятность, что коллективный иммунитет сформирован, на это можно надеяться», — заявил Вознесенский в разговоре с журналистами.

Он также напомнил, что у омикрона очень высокая заразность, из-за этого в России с января был большой подъем заболеваемости. При этом специалист предположил, что не все случая заболевания были выявлены с помощью специальных тестов.

Ранее стало известно, что россиянам начали выдавать COVID-сертификаты на основании положительного теста на антитела.