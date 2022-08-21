Комментарий Бузовой под фото вызвал смех в сети

Известная российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова опубликовала в сети личное фото, которое подписала цитатой английского драматурга Уильяма Шекспира. Снимком, комментарий под которым вызвал смех в сети, звезда поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото Бузова позирует в популярном ресторане в центре Москвы. На ней клетчатый короткий сарафан и туфли на каблуках. «Как жаль, что "Клятвы данные в бурю, забываются в тихую погоду", — Уильман Шекспир (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.)», — подписала она.

Многие подписчики сразу указали телеведущей на ошибку в имени знаменитого поэта, которую она допустила. «Прям Уильман?», «А, это брат его, наверное», «И все же он Уильям», «Кто такой Уильман?» — прокомментировали юзеры.

Ранее пользователи сети высмеяли Бузову за откровенное видео в купальнике и цитату, которую она опубликовала на своей странице.