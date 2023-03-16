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15:09, 16 марта 2023
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Уволенный слесарь поджег работников управляющей компании в Подмосковье

Уволенный из управляющей компании слесарь поджег четырех коллег.

Уволенный слесарь поджег работников управляющей компании в Подмосковье
Кадр: СК России по Московской области

Уволенный 55-летний слесарь поджег офис управляющей компании в которой работал, и своих коллег в четверг, 16 марта, в Дмитрове, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

Возбуждено уголовное о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также об умышленном уничтожении имущества. Установлено, что злоумышленник пришел в офис, облил горючей жидкостью четырех человек и поджег.

Пострадавших с различными повреждениями и степенью ожогов доставили в больницу. Подозреваемый задержан.

Ранее как массовое убийство расценили пожар с семью жертвами в столичном хостеле. Его совершил один из постояльцев. Жертвами стали семь человек, в том числе двое детей.

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