Уволенный слесарь поджег работников управляющей компании в Подмосковье
Уволенный из управляющей компании слесарь поджег четырех коллег.
Уволенный 55-летний слесарь поджег офис управляющей компании в которой работал, и своих коллег в четверг, 16 марта, в Дмитрове, сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.
Возбуждено уголовное о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также об умышленном уничтожении имущества. Установлено, что злоумышленник пришел в офис, облил горючей жидкостью четырех человек и поджег.
Пострадавших с различными повреждениями и степенью ожогов доставили в больницу. Подозреваемый задержан.
Ранее как массовое убийство расценили пожар с семью жертвами в столичном хостеле. Его совершил один из постояльцев. Жертвами стали семь человек, в том числе двое детей.