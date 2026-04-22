Концерт Элджея в Москве обернулся обвинением в пропаганде сатанизма

Известного российского рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) захотели проверить на пропаганду сатанизма (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) после его выступления в Москве. Как пишет «Абзац», с соответствующим обращением выступили представители движения «Сорок сороков».

По их словам, сцена во время концерта артиста «представляла собой образ ада», а из демонического существа вылезал «аватар исполнителя со звериным оскалом».

Несмотря на то что участники движения прямо заявили, что не нашли в этих изображениях явной сатанинской символики, они уверены — экспертиза все подтвердит.

Ранее стало известно, что Элджей заработает более 120 миллионов рублей за первый сольный концерт в Москве после возвращения из Европы.