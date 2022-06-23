Люди
Сегодня в 13:33
1 мин.

Концертный директор Нарцисса рассказал о самочувствии артиста перед смертью

Концертный директор Нарцисса рассказал о самочувствии артиста перед смертью
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Концертный директор и друг певца Пьера Нарцисса Сергей Дворцов рассказал изданию StaHit о самочувствии артиста незадолго до смерти. Он отметил, что у певца были проблемы со здоровьем.

«Наша последняя встреча была в парке "Немчиновка" на показе мод. Ему тогда было плохо, он даже не стал выходить к зрителям... Пока не приехали основные люди, не выходил», — вспомнил Дворцов. По его словам, тогда у Нарцисса случилось обострение астмы. После этого случая артист не хотел приезжать на мероприятия.

«Ночью была проведена экстренная операция. Пьер скончался, не приходя в сознание», — сообщил представитель Нарцисса.

Популярный певец, исполнитель хита «Я шоколадный заяц» умер от остановки сердца во время операции на почках. Перед хирургическим вмешательством Нарцисса ввели в медикаментозную кому. Артист не выдержал наркоза. Ему было 45 лет.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.