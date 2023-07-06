11:53, 06 июля 2023
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В Подмосковье мужчина погиб во время ремонта кондиционера
В Подмосковье мужчина умер после удара током во время ремонта кондиционера.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
Во время ремонта кондиционера в результате несчастного случая в подмосковном Солнечногорске погиб мужчина. По данным MK.RU, россиянина умер вечером в среду, 5 июля.
Погибший — 30-летний местный житель. В результате удара током мужчина упал с лестницы и ударился головой. От полученных травм он скончался на месте.
Ранее сообщалось, что подросток-зацепер погиб от удара током на крыше подмосковной электрички.