В Подмосковье мужчина погиб во время ремонта кондиционера

Во время ремонта кондиционера в результате несчастного случая в подмосковном Солнечногорске погиб мужчина. По данным MK.RU, россиянина умер вечером в среду, 5 июля.

Погибший — 30-летний местный житель. В результате удара током мужчина упал с лестницы и ударился головой. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее сообщалось, что подросток-зацепер погиб от удара током на крыше подмосковной электрички.