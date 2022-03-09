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В московской кондитерской погиб посетитель

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В московской кондитерской погиб посетитель
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В московской кондитерской в результате потасовки погиб посетитель. Об этом сообщает MK.RU.

По информации источника, в заведении общепита на улице Маросейка между кондитером-кассиром и посетителем произошел конфликт. В ходе словесной перепалки сотрудник кондитерской толкнул клиента. В результате мужчина ударился головой о стену и умер на месте.

Сообщается, что погибшему Сергею Чуркову было 42 года. Он занимался бизнесом и руководил компьютерной фирмой.

Ранее стало известно, что в кафе на юго-востоке Москвы произошла драка с поножовщиной.

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