В московской кондитерской погиб посетитель

В московской кондитерской в результате потасовки погиб посетитель. Об этом сообщает MK.RU.

По информации источника, в заведении общепита на улице Маросейка между кондитером-кассиром и посетителем произошел конфликт. В ходе словесной перепалки сотрудник кондитерской толкнул клиента. В результате мужчина ударился головой о стену и умер на месте.

Сообщается, что погибшему Сергею Чуркову было 42 года. Он занимался бизнесом и руководил компьютерной фирмой.

Ранее стало известно, что в кафе на юго-востоке Москвы произошла драка с поножовщиной.