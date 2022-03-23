Владимир Конкин пожаловался на угрозы из-за дела об утонувшей дочери

Актер Владимир Конкин пожаловался в Генпрокуратуру на угрозы из-за дела об утонувшей дочери. Об этом в среду, 23 марта, сообщил MK.RU.

Исполнитель роли Шарапова в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя» заявил, что начал получать письма от некой «неравнодушной особы», обзывающей его сутяжником, сравнивающей с персонажем повести «Крошка Цахес» и предупреждающей о справедливости неизбежного божьего суда.

Конкин попросил силовиков вмешаться. Он предполагает, что это связано с проходящими в настоящий период слушаниями в Пресненском районном суде Москвы по делу о смерти его дочери. 22 сентября 2020 года София Конкина утонула в бассейне столичного фитнес-центра. Наследницу актера экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Трагедия вызвала широкий резонанс. Выдвигались в том числе версии о спланированном убийстве Конкиной. В итоге на скамье подсудимых оказалась учредитель и управляющая фитнес-центра Анна Андрианова.

Ранее Конкин рассказывал о мистическом сигнале от умершей дочери.