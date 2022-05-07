Диетолог предупредила об опасных последствиях употребления копченостей

Об опасных последствиях частого употребления копченостей предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАНПО Елена Чедия. Специалиста процитировали на сайте радио Sputnik.

Чедия отметила, что в копченых продуктах содержится слишком много жира и натрия, поэтому регулярное включение их в рацион может привести к нежелательным последствиям. Особенно вредной такая пища является для людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта (копчености раздражают желудок, создают большую нагрузку на печень) и ожирением (натрий задерживает воду, тормозящую окисление жира, в связи с чем человеку становится труднее бороться с лишним весом). «Кроме того, натрий дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», — сказала врач.

Диетолог добавила, что копченые продукты могут содержать канцерогены. «Их коптят дымом и иногда, чтобы ускорить процесс, используют химические добавки. Тогда в дыме, выделяемом древесиной, содержатся канцерогены. Они опасны тем, что могут привести к развитию онкологических заболеваний», — заявила Чедия.

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