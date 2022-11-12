Стало известно об опасности частой смены корма для животных
Об опасности частой смены корма для животных в беседе с РИА Новости россиян предупредил ветеринарный врач Алексей Князьков. Стало известно, что смена брендов кормов может привести к коликам, аллергии и гастриту.
«Если вы нашли оптимальный корм, который подходит вашему питомцу (хорошая поедаемость, отсутствие рвоты, диареи, зуда, небольшой объем стула), не стоит искать что-то другое», — объяснил специалист.
При этом, уточнил Князьков, можно давать питомцу не только сухой корм, но и влажный, так как в обоих вариантах есть свои плюсы. Врач отметил, что сухой корм способен очищать зубы от налета, а также содержит больше крахмала и клетчатки, что особенно важно для питомцев с лишним весом.
Влажные корма, добавил ветеринар, выигрывают по своей вкусовой привлекательности и хорошо подходят питомцам после операции, животным с патологиями желудочно-кишечного тракта и привередливым в питании.
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