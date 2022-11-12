Стало известно об опасности частой смены корма для животных

При этом, уточнил Князьков, можно давать питомцу не только сухой корм, но и влажный, так как в обоих вариантах есть свои плюсы. Врач отметил, что сухой корм способен очищать зубы от налета, а также содержит больше крахмала и клетчатки, что особенно важно для питомцев с лишним весом.

Влажные корма, добавил ветеринар, выигрывают по своей вкусовой привлекательности и хорошо подходят питомцам после операции, животным с патологиями желудочно-кишечного тракта и привередливым в питании.

Ранее условие для усыпления животного назвала столичный ветеринар со стажем более десяти лет Вера Дубовикова.