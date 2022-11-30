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12:56, 30 ноября 2022
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Диетолог назвала нежелательные для кормящих матерей продукты

Диетолог назвала нежелательные для кормящих матерей продукты
Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Рекомендованные и нежелательные для кормящих матерей продуты назвала в разговоре с «Мослентой» главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова.

«Кормление грудью сопряжено с секрецией значительных объемов молока, содержащего большие количества пищевых веществ, необходимых для роста и развития ребенка. Поэтому рационы кормящих женщин должны дополнительно включать 400-500 килокалорий, из которых 30-40 граммов белков, 15 граммов жиров, 30-40 граммов углеводов», — сказала она.

По словам диетолога, рацион кормящей матери должен включать фрукты и овощи в свежем и отварном виде, блюда из нерафинированных круп, хлеб и хлебные изделия из цельных злаков, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Эти продукты — источники витаминов, минеральных веществ, медленных углеводов, клетчатки, которые как раз необходимы организму кормящей матери.

Источником полноценного белка Стародубова назвала различные молочные и кисломолочные продукты (включая кефир, ряженку, натуральный йогурт, нежирную сметану), мясо и птицу нежирных сортов (говядина, цыпленок, кролик, индейка).

«Все эти продукты желательно включать в ежедневный рацион. Творог, яйца, сыр, рыба, сухофрукты, компоты — несколько раз в неделю. Для приготовления блюд используется отваривание, приготовление на пару, запекание», — посоветовала врач.

Диетолог перечислила не рекомендованные при грудном вскармливании продукты: птица жирных сортов (утка и гусь), свиной, говяжий и бараний жир, сало, колбасные изделия, копчености, соленья, маринады, овощные и фруктовые консервы с использованием уксуса, рыбные деликатесы (мясо, непрошедшее полную тепловую обработку), майонез, кетчуп и другие соусы промышленного производства, пончики, чебуреки, жареные блюда и продукты, приготовленные во фритюре, торты и пирожные с кремом, чипсы, шоколад, сладкие газированные напитки и напитки, содержащие алкоголь, острые специи, лук и чеснок, горчица.

«Блюда из мяса, птицы, рыбы и яиц, не прошедшие полную тепловую обработку, непастеризованное молоко, яйца гусей и уток нежелательны в питании кормящих женщин», — заявила она.

Стародубова напомнила, что грудное молоко может служить источником попадания в организм ребенка аллергенов и других веществ, которые могут негативно отразиться на его здоровье. А продукты с высоким содержанием соли и сахара способны значительно повлиять на формирование вкусовых предпочтений ребенка.

Ранее главный диетолог Москвы дала советы по правильному рациону питания при планировании беременности.

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