Наташа Королева призналась в своей детской любви

В любви к певцу Владимиру Преснякову-младшему призналась в новом выпуске шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» певица Наташа Королева.

«Сердца всех девчонок моего времени были у него. Других вариантов не было. Вован был всем для нас, он был главной звездой, которую мы вожделели», — заявила артистка.

Королева рассказала, что впервые увидела Преснякова-младшего вживую, когда ей было 13 лет. Тогда певец Лев Лещенко пригласил группу, в которой она выступала, на конкурс «Золотой камертон» в Москву, музыкальное соревнование проходило в «Олимпийском».

«Там же в гала-концерте принимали участие все наши звезды. Среди них был и Вован. Я так на него посмотрела за кулисами… Подумала: "Ох, какой красавчик, блондин!" Позднее, когда мы познакомились, я об этом ему рассказывала. Уж не знаю, помнит он или нет», — поделилась певица.

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