«Королева русских детективов» объяснила снижение популярности жанра у читателей

«Королева русских детективов» Марина Алексеева, известная под псевдонимом Александра Маринина, объяснила в интервью «Мосленте» снижение популярности этого литературного жанра у читателей.

Писательница сравнила востребованность детективов в настоящее время с 1990-ми годами. По ее словам, тогда кроме историй с расследованиями и переводных любовных романов читать было нечего.

«Сейчас огромное разнообразие жанров, куча великолепных зарубежных авторов! Очень популярна литература в жанре "нон-фикшн". При этом в сутках всего лишь 24 часа: всего не перечитаешь. Поэтому совершенно естественно, что на долю детективов приходится меньше времени», — сказала она.

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