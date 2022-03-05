Врач назвала способ сделать коронавирус управляемым

Главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в беседе с РИА Новости назвала способ сделать коронавирус управляемым. По ее словам, это способна сделать вакцинация.

Медик уточнила, что инфекционный процесс будет управляемым при массовой вакцинации населения, которая приведет к формированию коллективного иммунитета. «А значит, могут быть прогнозируемыми, а значит, количество заболевших будет невелико», — объяснила она.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков допустил новые волны подъема заболеваемости COVID-19 в России. Он уточнил, что такая возможность существует из-за мутаций вируса или снижения уровня коллективного иммунитета.