Дизайнер перечислила визуально корректирующие фигуру женские вещи

Женские вещи, которые визуально стройнят, перечислила в беседе с «Мослентой» российский дизайнер одежды Аника Керимова. В первую очередь она назвала платье миди с запахом.

«Такое платье сделает фигуру более подтянутой. V-образный вырез продемонстрирует зону декольте, правильный фасон платья выгодно подчеркнет талию, а универсальная длина миди окажется подходящей для всех женщин. Чтобы добиться максимального эффекта, носите такое платье с туфлями или босоножками на высоком каблуке», — посоветовала она.

Кроме того, Керимова назвала брюки и джинсы клеш, которые, по ее словам, визуально вытягивают силуэт. Такие модели смогут замаскировать слишком худые или полные ноги. Лучше всего выбирать варианты на высокой посадке, которые скроют живот и подтянут бедра. Носить брюки и джинсы клеш можно с чем угодно: с футболками, топами, блузками, рубашками, жакетами. «Прямые брюки на высокой посадке никогда не выйдут из моды», — заверила специалист.

Проблемные зоны по бокам поможет скрыть удлиненный блейзер. Дизайнер рекомендует добавить к образу пояс, который подчеркнет талию, и длинные украшения: подвески и серьги-цепочки до плеч.

Ранее дизайнер Антонова назвала неоновую одежду и темные джинсы худшими женскими вещами на лето.