Роман Костомаров показал новое видео с интенсивной тренировкой в протезах
Улыбка Романа Костомарова после подъема по лестнице в протезах обрадовала поклонников.
Новое видео с интенсивной тренировкой в протезах показал в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) фигурист, олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров. А его улыбка после подъема по лестнице обрадовала поклонников и коллег
«Каждый день стараюсь делать что-то новое… Но хочется уже бежать и прыгать», — подписал спортсмен ролик, в котором активно делает махи ногами и с улыбкой идет вверх по лестнице.
За несколько часов ролик собрал тысячи восторженных комментариев юзеров, среди которых оказалось немало коллег Костомарова.
«Ни на секунду не сомневался в тебе», — написал фигурист, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. «Ромка! Как радостно видеть тебя с улыбкой!» — призналась фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева.
Ранее Костомаров показал тренировку на велотренажере в протезах.