Роман Костомаров показал новое видео с интенсивной тренировкой в протезах

Новое видео с интенсивной тренировкой в протезах показал в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) фигурист, олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров. А его улыбка после подъема по лестнице обрадовала поклонников и коллег

«Каждый день стараюсь делать что-то новое… Но хочется уже бежать и прыгать», — подписал спортсмен ролик, в котором активно делает махи ногами и с улыбкой идет вверх по лестнице.