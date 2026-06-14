Россиян предупредили об ошибках при уходе за кожей в жару

Жесткие мочалки, щетки и скрабы при использовании летом в жару могут повлечь за собой травмы кожи. Об этом заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных болезней и косметологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Валентина Петунина, пишет агентство «Москва».

По ее словам, многие люди считают скрабы и мочалки необходимостью в летнее время, так как хотят смыть с себя грязь и соль.

«Результатом такого гиперухода может стать посттравматическое акне. Жесткие уходовые средства повреждают роговой слой кожи, открываете ворота для бактерий, и на спине и плечах появляется россыпь мелких воспаленных узелков», — пояснила Петунина.

Она дала совет в жару выбирать мягкие гели для душа и не пользоваться неподходящими средствами, например мылом или шампунем. Для намыливания она предложила использовать только собственные руки. «Летом коже нужна защита, а не травма», — заключила врач.

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