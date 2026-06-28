Кравцов поздравил сдавшую ЕГЭ на 500 баллов москвичку

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу, которая сдала ЕГЭ на 500 баллов, и отметил, что это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли.

Он отметил, что достижение школьницы — это не просто высокий результат, а наглядное подтверждение того, что целеустремленность и качественное российское образование позволяют добиваться больших успехов и открывают широкие перспективы.

«Желаю Екатерине не останавливаться на достигнутом! Пусть этот триумф станет прочным фундаментом для дальнейшего покорения научных вершин», — заключил министр.

Екатерина Малкова сдала на максимальные баллы профильную математику, химию, физику, русский язык и информатику.