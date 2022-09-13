Юрист дал советы по безопасному оформлению кредита

Советы по безопасному оформлению кредита дал агентству «Прайм» адвокат, управляющий партнер «АБ Адвокаты: Голенев и партнеры» Вячеслав Голенев.

В первую очередь эксперт рекомендовал «читать внимательно договор, а еще лучше — консультироваться с адвокатом». Если заемщик поленился внимательно ознакомиться с текстом документа, потом может так случиться, что его квартира окажется в залоге, а родители, например, станут поручителями по кредиту, отметил юрист.

Также важно обращать внимание на условия «с подвохом» и не оставлять без внимания пункты, касающиеся действий банка в случае просрочки по выплатам. Бывает, что кредит оформляют супруги, а потом разводятся. «Как говорится, любовь проходит, а кредитные обязательства остаются», — сказал Голенев. Адвокат посоветовал перед взятием кредита оформить брачный договор.

Ранее в Москве увеличился спрос на новостройки в кредит. Управлением Росреестра по Москве в июле 2022 года зарегистрировано 6287 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с привлечением кредитных средств, это на 23,6 процента опережает результат июня — 5085 ДДУ.