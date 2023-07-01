Бывшего кремлевского врача Сергея Миронова госпитализировали в Москве

Экс-начальника Главного медицинского управления в Кремле Сергея Миронова госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. У знаменитого врача выявили острый лимфобластный лейкоз.

Сейчас бывший «главный доктор Кремля» находится в отделении гематологии в состоянии средней тяжести под постоянным наблюдением врачей, отметил источник. Ему делают капельницы. Прогноз по поводу его состояния пока не озвучивался.

Миронов — академик Российской академии медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор. С 2019 года — почетный президент ЦНИИТО имени Н. Н. Приорова. С 1995 по 2011 год заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации — начальник Главного медицинского управления.

Ранее стало известно о состоянии госпитализированной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.