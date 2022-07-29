Крики Бузовой во время игры в теннис рассмешили ее поклонников

Сделанной во время игры в теннис видеозаписью поделилась в личном Telegram-канале певица и телеведущая Ольга Бузова. Многих ее подписчиков увиденное рассмешило.

«Большой теннис наконец пришел в мою жизнь», — написала Бузова. В ролике звезда отбивает подачи, и при этом громко кричит. В комментариях фолловеры иронично заметили, что она пародирует поведение либо известной спортсменки Марии Шараповой на корте, либо главной героини российского мультсериала «Маша и Медведь» в серии «Крик победы».