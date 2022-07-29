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Крики Бузовой во время игры в теннис рассмешили ее поклонников

Крики Бузовой во время игры в теннис рассмешили ее поклонников
Кадр: телеграм-канал «Бузова»

Сделанной во время игры в теннис видеозаписью поделилась в личном Telegram-канале певица и телеведущая Ольга Бузова. Многих ее подписчиков увиденное рассмешило.

«Большой теннис наконец пришел в мою жизнь», — написала Бузова. В ролике звезда отбивает подачи, и при этом громко кричит. В комментариях фолловеры иронично заметили, что она пародирует поведение либо известной спортсменки Марии Шараповой на корте, либо главной героини российского мультсериала «Маша и Медведь» в серии «Крик победы».

Некоторые юзеры не поняли, почему Бузова кричит. «Орать-то так зачем?» — этот вопрос прозвучал неоднократно. «Никто не орет специально в теннисе», «Так надо в игре в теннис», — ответили им.

Нашелся среди пользователей и разделяющий увлечение Бузовой поклонник. «Ольга Игоревна, я отлично играю в большой и настольный теннис. Много лет занимался. Могу научить», — предложил он.

Ранее Бузова столкнулась с критикой из-за фото в купальнике. На опубликованных в сети кадрах она стоит спиной к фотографу в слитном купальнике с открытой спиной.

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