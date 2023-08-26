Криптобизнесмен потребовал у известного актера 45 миллионов рублей

Два иска с требованием выплатить 45 миллионов рублей получил актер Павел Деревянко, сообщает Baza. Звезда фильма «Неваляшка» и сериала «Беспринципные» решил подзаработать на криптобизнесе, но невнимательно отнесся к делу.

По информации Baza, в 2021 году знакомы предложил Деревянко вложить средства в криптобизнес и потом ежемесячно получать проценты от инвестиций. Актер согласился и вложил около миллиона рублей. Через некоторое время эти деньги вернулись к нему, более того — он получил десять процентов прибыли.

После этого знакомый посоветовал Деревянко посотрудничать с более опытным криптобизнесменом, чтобы получать более значимую прибыль. Актер подписал договор практически не глядя и стал ждать выручку. Однако через некоторое время вместо денег получил два иска на 45 миллионов.

Теперь Деревянко предстоит разобраться в происхождении этих долгов. Актер уверен, что знакомый и криптобизнесмен попросту его обманули.

Ранее сообщалось, что аферисты подключились к подстанции «Россети» в Москве для майнинга криптовалюты.