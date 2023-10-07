Кристина Асмус рассказала о поддержке дочери после перелома ноги

О поддержке девятилетней дочери Анастасии после перелома ноги рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) актриса Кристина Асмус. Она показала подписчикам записку от наследницы с признанием в любви.

«Вот так дочь провожает меня на съемки. Каждое утро обнаруживаю на костылях записочки», — подписала Асмус опубликованное в сторис фото.