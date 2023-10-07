Кристина Асмус рассказала о поддержке дочери после перелома ноги
Актриса Асмус показала записку от дочери с признанием.
О поддержке девятилетней дочери Анастасии после перелома ноги рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) актриса Кристина Асмус. Она показала подписчикам записку от наследницы с признанием в любви.
«Вот так дочь провожает меня на съемки. Каждое утро обнаруживаю на костылях записочки», — подписала Асмус опубликованное в сторис фото.
«Я тебя люблю», — написала Настя на небольшом клочке бумаги, украсив послание отпечатком своих губ. Записку она оставила на ручке локтевого костыля матери.
Ранее стало известно, что Асмус получила перелом ноги со смещением на съемках.