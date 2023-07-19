Кристина Асмус в прозрачном мокром топе восхитила подписчиков

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала на странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой она изображена в черном прозрачном мокром топе. Внешний вид звезды восхитил ее подписчиков.

«Раскабанела, а где вы видите секс, отписка, не уважает себя, откуда дойки…» — подписала артистка снимок, перечислив популярные комментарии юзеров под ее откровенными фото.

На снимке Асмус позирует в бассейне под фонтаном в прозрачном топе и лосинах. Сейчас она с дочерью отдыхает в Турции.

«Не оставила шанса людям, о чем писать», «Красотка», «Красивая, естественная, живая», «Красивое фото, красивая девушка», «Ну секс видно, зачем на себя наговаривать?» — прокомментировали пользователи сети.

Ранее Кристина Асмус оголила на камеру ягодицы в поле.