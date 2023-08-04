Кристина Асмус сделала пять сальто подряд и удивила россиян

Актриса Кристина Асмус сделала сальто пять раз подряд и опубликовала видео на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Знаменитость выполнила трюки на пляже и потом искупалась в море. Для съемки она выбрала черные брюки, топ и прозрачную кофту, а волосы оставила распущенными.

«Асмус, как всегда, не перестаешь удивлять», «Я думала, что так только [гонконгский актер, каскадер] Джеки Чан в кино умеет», «Как ты это делаешь?», «Самая лучшая женщина», «Классная», «Молодец. Красотка», «Так в море еще никто не заходил», «Огонь», «Просто вау», «Есть еще порох в пороховницах», — написали поклонники.

Ранее Кристина Асмус прошлась на руках и записала видео.