Ксения Бородина показала фигуру в купальнике

Фото с отдыха в Турции опубликовала на личной странице Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) телеведущая Ксения Бородина.

Знаменитость сделала селфи, когда лежала на пляже в Бодруме. Бородина загорала в красном купальнике и с собранными в пучок волосами. Из аксессуаров она надела браслеты, подвеску и солнцезащитные очки.

«Огнище», «Шикарная девушка», «Красотка», «В 40 лет фигура лучше, чем у многих 20-летних», «Фигура огонь», «Богиня», «Чем старше, тем краше», «Выглядишь просто великолепно», «Кукла Барби», «Фигура шикарная», «Горячо», «Прямо звезда кино», — написали поклонники.

Ранее Ксения Бородина назвала минусы своей профессии.