Москвичей возмутил установленный на детской площадке ксилофон

В комментариях местные жители разделились на два лагеря. Первые отметили, что такие развлечения гораздо лучше, чем если бы дети сидели в гаджетах. Другие указали, что «музыка» им очень мешает и можно было бы установить во дворе не такую шумную, но не менее интересную игрушку.

«Знать бы адрес того, кому пришло в голову установить ксилофон во дворе, и перенести этот музыкальный инструмент ему под окна. Как же надо ненавидеть людей, чтобы воплощать такие идеи в жизнь?», «Вы же сами возмущались про поколение детей глазами в гаджетах, радуйтесь, что ребенок занят делом, а не закладки раскидывает», «У нас тоже есть! Это адский ад!», «Напишите в префектуру жалобу. Нам помогло. Убрали», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичей возмутили обнаруженные в столичных подъездах живые подарки для детей.