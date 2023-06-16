Москвичей возмутил установленный на детской площадке ксилофон
В московском дворе установили ксилофон и возмутили местных жителей.
В одном из московских дворов на детской площадке установили большой музыкальный инструмент — ксилофон. Громкая музыкальная игрушка возмутила местных жителей, вынужденных слушать ее звучание ежедневно. Спор разгорелся в комментариях к публикации в группе «Топ ВАО г. Москвы» во «ВКонтакте».
«Теперь жители домов "наслаждаются" с утра до вечера громкими звуками музыкального инструмента. Что думаете? С этим можно что-то поделать?» — поинтересовался автор топика.
В комментариях местные жители разделились на два лагеря. Первые отметили, что такие развлечения гораздо лучше, чем если бы дети сидели в гаджетах. Другие указали, что «музыка» им очень мешает и можно было бы установить во дворе не такую шумную, но не менее интересную игрушку.
«Знать бы адрес того, кому пришло в голову установить ксилофон во дворе, и перенести этот музыкальный инструмент ему под окна. Как же надо ненавидеть людей, чтобы воплощать такие идеи в жизнь?», «Вы же сами возмущались про поколение детей глазами в гаджетах, радуйтесь, что ребенок занят делом, а не закладки раскидывает», «У нас тоже есть! Это адский ад!», «Напишите в префектуру жалобу. Нам помогло. Убрали», — прокомментировали юзеры.
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