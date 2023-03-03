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15:05, 03 марта 2023
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51-летняя Лера Кудрявцева показала лицо без фильтров

51-летняя Лера Кудрявцева показала лицо без фильтров
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Лицо без фильтров показала 51-летняя телеведущая и актриса Лера Кудрявцева. Кадры звезда опубликовала в соцсетях, после удаления их выложил Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

«Я, безусловно, редактирую все свои фотографии, потому что приятно и вам, и мне видеть себя красивую. Но безупречных людей не бывает. Еду на работу, опухшая, ненакрашенная, непричесанная», — рассказала Кудрявцева в снятом за рулем машины видео. Телезвезда уточнила, что записала ролик без фильтров специально по просьбам поклонников.

Ранее лицо без косметики показала 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Знаменитость сделала селфи в бассейне с видом на африканские пейзажи и восхитила пользователей сети.

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