51-летняя Лера Кудрявцева показала лицо без фильтров

«Я, безусловно, редактирую все свои фотографии, потому что приятно и вам, и мне видеть себя красивую. Но безупречных людей не бывает. Еду на работу, опухшая, ненакрашенная, непричесанная», — рассказала Кудрявцева в снятом за рулем машины видео. Телезвезда уточнила, что записала ролик без фильтров специально по просьбам поклонников.

Ранее лицо без косметики показала 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Знаменитость сделала селфи в бассейне с видом на африканские пейзажи и восхитила пользователей сети.