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16:50, 21 ноября 2022
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Телеведущая Лера Кудрявцева стала жертвой мошенников

Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Жертвой мошенников стала телеведущая и актриса Лера Кудрявцева. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Звезда рассказала, что лишилась 180 тысяч в неуточненной валюте. «Я лох года! Прошу выдать мне медаль. Развели. Это вам уже не Сбербанк», — написала Кудрявцева. Подробности произошедшего знаменитость раскрывать не стала.

Ранее россиян предупредили об активности мошенников в «Черную пятницу». По словам эксперта, злоумышленники придумали схему с поддельными сайтами и используют на них названия известных магазинов электроники.

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