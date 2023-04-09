Известный шеф-повар поделился рецептом кулича
Повар Оганезов опубликовал видеоинструкцию по приготовлению кулича на Пасху.
Известный шеф-повар Константин Оганезов совместно со священником Павлом Островским сняли на видео инструкцию по приготовлению кулича на Пасху. Роликом Оганезов опубликовал на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
По этому рецепту, для приготовления идеального кулича понадобится один килограмм муки, 500 миллилитров молока, 200 граммов сахара, два яйца, 200 миллилитров растопленного сливочного масла, 100 граммов замоченного накануне изюма, одна столовая ложка дрожжей и столовая ложка ванилина.
Все ингредиенты нужно смешать и тщательно перемешать лопаткой, после размять руками. Готовое тесто делится на четыре равные части, укладывается в бумажные формы и накрывается полотенцем на два часа. Выпекается кулич в разогретой до 180 градусов духовке за 30 минут.
Для глазури нужно отделить белок от одного яйца, добавить 200 граммов сахарной пудры и чайную ложку лимонного сока и взбить миксером до однородности. Глазурью следует покрывать уже остывшие куличи.
В этом году православные жители страны будут отмечать Пасху 16 апреля.
Ранее известный православный священник и блогер, настоятель храма в Нахабине Павел Островский раскрыл историю традиции красить яйца к Пасхе.