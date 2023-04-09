Известный шеф-повар поделился рецептом кулича

Все ингредиенты нужно смешать и тщательно перемешать лопаткой, после размять руками. Готовое тесто делится на четыре равные части, укладывается в бумажные формы и накрывается полотенцем на два часа. Выпекается кулич в разогретой до 180 градусов духовке за 30 минут.

Для глазури нужно отделить белок от одного яйца, добавить 200 граммов сахарной пудры и чайную ложку лимонного сока и взбить миксером до однородности. Глазурью следует покрывать уже остывшие куличи.

В этом году православные жители страны будут отмечать Пасху 16 апреля.

Ранее известный православный священник и блогер, настоятель храма в Нахабине Павел Островский раскрыл историю традиции красить яйца к Пасхе.