Жители Кузьминок назвали культовые места района

75-летняя Надежда, прожившая в районе 60 лет, вспомнила об универмаге «Будапешт», где в эпоху дефицита можно было получить еду по талонам. По ее словам, в 90-х приобрел популярность рынок «Афганец». «Когда он только открылся, местные считали его довольно модным местом. Там можно было купить одежду интересных фасонов и расцветок, а еще туда завозили польские товары. Там же были и продуктовые ряды», — рассказала женщина, вспомнив, что однажды увидела на рынке певца Николая Расторгуева.

Несколько человек вспомнили о популярном ресторане «Восход», на месте которого сейчас находится ТЦ «Мираж». «Рядом с ним на крыше постоянно сидела ворона. Стоило кому-то приблизиться к двери, наглая птица тут же прихватывала лапой снег и скидывала его на голову посетителю. Развлекалась», — поделился забавной историей старожил района Сергей.

Жители Кузьминок отметили, что безусловно культовым местом в районе считается Кузьминский парк. Там неоднократно снимались фильмы и сериалы — к примеру, «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Ранее житель спального района Некрасовка Василий Малинкин назвал «центры притяжения» в «спальнике».