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Жители Кузьминок назвали культовые места района

Жители Кузьминок назвали культовые места района
Фото: В. Немировский / РИА Новости

Жители столичного спального района Кузьминки назвали культовые места района. О них они рассказали в интервью «Мосленте».

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75-летняя Надежда, прожившая в районе 60 лет, вспомнила об универмаге «Будапешт», где в эпоху дефицита можно было получить еду по талонам. По ее словам, в 90-х приобрел популярность рынок «Афганец». «Когда он только открылся, местные считали его довольно модным местом. Там можно было купить одежду интересных фасонов и расцветок, а еще туда завозили польские товары. Там же были и продуктовые ряды», — рассказала женщина, вспомнив, что однажды увидела на рынке певца Николая Расторгуева.

Несколько человек вспомнили о популярном ресторане «Восход», на месте которого сейчас находится ТЦ «Мираж». «Рядом с ним на крыше постоянно сидела ворона. Стоило кому-то приблизиться к двери, наглая птица тут же прихватывала лапой снег и скидывала его на голову посетителю. Развлекалась», — поделился забавной историей старожил района Сергей.

Жители Кузьминок отметили, что безусловно культовым местом в районе считается Кузьминский парк. Там неоднократно снимались фильмы и сериалы — к примеру, «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Ранее житель спального района Некрасовка Василий Малинкин назвал «центры притяжения» в «спальнике».

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