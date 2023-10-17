Лишенный сана протодиакон Кураев признался в решении уехать из России

Уехать из Москвы в Прагу решил бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев. Об этом священник сообщил в личном Telegram-канале.

«Прошли полтора года раздумий и колебаний. Если Промыслитель дает возможность, желаемую многими и недоступную для многих — стоит ее принять. Не буду излагать все за и против. Многие из доводов совершенно вне политики. Мой московский мир разрушен», — написал он.

В Чехии он планирует писать, говорить, читать лекции и назначать публичные встречи. По словам священника, это трудовая миграция, и он надеется, что сезонная. Пока мысли не о том, как обжиться там, а о том, как ампутироваться здесь, заключил он.

Ранее сообщалось, что московского священника Андрея Кураева извергли из сана. Такое решение было принято Епархиальным судом в декабре 2020 года. А в апреле 2021 года суд наложил мораторий. Причинами стало то, что протодиакон в своей странице в «Живом журнале» систематически клеветал на представителей церкви, в том числе умерших, не слушал увещеваний и игнорировал вызовы в суд.