Курьер мошенников обманул их и присвоил похищенные 1,1 миллиона рублей

Столичные полицейские задержали курьера телефонных мошенников, который присвоил похищенные у 67-летней женщины деньги, сообщает агентство «Москва».

Как рассказали в МВД, пенсионерка под психологическим давлением мошенников, представившихся сотрудниками государственных органов, передала прибывшему курьеру 1,15 миллиона рублей якобы для декларирования средств.

Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД по району Нагатино-Садовники задержали подозреваемого — ранее судимого 22-летнего москвича.

По данным следствия, курьер решил обмануть не только пенсионерку, но и своих сообщников. Получив от женщины деньги, он не передал их организаторам схемы, а оставил себе и потратил на личные нужды. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли часть похищенных средств.

Ранее москвич лишился 1,5 миллиона рублей, поверив в миф о финансировании экстремизма, полиция задержала курьера-посредника мошенников.