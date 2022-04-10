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В Подмосковье курьер напал с ножом на женщину

В Подмосковье курьер напал с ножом на женщину
Фото: страница «Подслушано Реутов» во «ВКонтакте»

В подмосковном районе Реутово курьер напал с ножом на местную жительницу. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в группе «Подслушано Реутов» во «ВКонтакте».

По словам очевидцев, две женщины шли по тротуару вдоль улицы Октября. В какой-то момент одну из них задел велосипедом проезжавший мимо курьер. Это не понравилось россиянке, и она начала кричать и угрожать, что вызовет полицию.

После оскорблений женщина перешла к действиям и начала бить мужчину, что вызвало агрессию с его стороны. Сначала он ударил ее кулаком по лицу, а потом достал нож и нанес ей несколько ударов в области рук, груди и ног.

В этот момент проходивший мимо местный житель сбил курьера с ног и оттолкнул его от пострадавшей. Остальные очевидцы происшествия попросили помощи у дежуривших неподалеку сотрудников ГИБДД, которым удалось задержать злоумышленника до приезда полиции и скорой помощи.

Ранее 43-летний житель Москвы напал с топором на водителя автомобиля Следственного комитета.

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