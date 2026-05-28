Люди
Опубликовано 27 мая 2026, 22:18
1 мин.

Курьера задержали за обман московской пенсионерки на несколько миллионов рублей

Курьера задержали за обман столичной пенсионерки на 2,6 млн рублей.
Курьера задержали за обман московской пенсионерки на несколько миллионов рублей
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники полиции задержали курьера, выманившего у 84-летней москвички 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице, передает агентство «Москва».

«Пожилой женщине позвонила "сотрудница госструктуры" и убедила подключиться к видеоконференции "для борьбы с мошенниками". Дальше в дело вступили лжесиловики — угрожали уголовным делом, требовали деньги. Испуганная пенсионерка сняла со счетов 2,6 миллиона рублей и передала их курьерам», — указано в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали подозреваемого на Ходынском бульваре — им оказался 20-летний житель Татарстана. Он передал деньги пенсионерки соучастнику мошеннической схемы в туалете торгового центра. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее в Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 1,8 миллиона рублей. Неизвестный позвонил 73-летней женщине и представился работником госпортала. Он заявил, что аккаунт пенсионерки якобы похищен и злоумышленники могут завладеть всеми ее средствами. Москвичка собрала все имеющиеся деньги и отдала их курьеру.

Автор:Анна Вальман
  1. Moslenta.ru/
  2. Новости/
  3. Люди/
  4. Курьера задержали за обман московской пенсионерки на несколько миллионов рублей