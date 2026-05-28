Курьера задержали за обман московской пенсионерки на несколько миллионов рублей

Сотрудники полиции задержали курьера, выманившего у 84-летней москвички 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице, передает агентство «Москва».

«Пожилой женщине позвонила "сотрудница госструктуры" и убедила подключиться к видеоконференции "для борьбы с мошенниками". Дальше в дело вступили лжесиловики — угрожали уголовным делом, требовали деньги. Испуганная пенсионерка сняла со счетов 2,6 миллиона рублей и передала их курьерам», — указано в сообщении.

Отмечается, что полицейские задержали подозреваемого на Ходынском бульваре — им оказался 20-летний житель Татарстана. Он передал деньги пенсионерки соучастнику мошеннической схемы в туалете торгового центра. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее в Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 1,8 миллиона рублей. Неизвестный позвонил 73-летней женщине и представился работником госпортала. Он заявил, что аккаунт пенсионерки якобы похищен и злоумышленники могут завладеть всеми ее средствами. Москвичка собрала все имеющиеся деньги и отдала их курьеру.