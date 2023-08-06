Ладу Дэнс экстренно доставили на вертолете в больницу после аварии в Подмосковье.

Актрису Ладу Дэнс экстренно доставили на вертолете в больницу после дорожной аварии в подмосковном Подольске. Видео с места ДТП было опубликовало в Telegram-канале Shot.

По данным канала, авария случилась на 52-м километре трассы М2 «Крым». Иномарка врезалась в два ранее столкнувшихся автомобиля, которые стояли на проезжей части. Всего в ДТП пострадало четыре человека.