09:29, 06 августа 2023
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Ладу Дэнс экстренно доставили на вертолете в больницу после аварии в Подмосковье
Ладу Дэнс экстренно доставили на вертолете в больницу после аварии в Подмосковье.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Актрису Ладу Дэнс экстренно доставили на вертолете в больницу после дорожной аварии в подмосковном Подольске. Видео с места ДТП было опубликовало в Telegram-канале Shot.
По данным канала, авария случилась на 52-м километре трассы М2 «Крым». Иномарка врезалась в два ранее столкнувшихся автомобиля, которые стояли на проезжей части. Всего в ДТП пострадало четыре человека.
Артистку с места происшествия экстренно отравили в медучреждение на вертолете МЧС. Информация о состоянии исполнительницы уточняется.
Ранее музыкант Гарик Сукачев обратился к поклонникам из больницы.