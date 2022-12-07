Доктор Мясников описал схему лечения гайморита

Схему лечения гайморита описал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Он заявил, что при умеренных симптомах это заболевание нужно лечить без антибиотиков.

«90 процентов гайморитов или синуситов — это вирус. Антибиотики здесь не применяются. Подход какой? Если появляется пациент с такими симптомами, как умеренная температура, заложенность носа, сопли, головная боль, потеря обоняния, то мы одну неделю лечим без антибиотиков», — рассказал доктор.

В 50 процентах случаев гайморит при лечении каплями и противовоспалительным проходит за неделю, 80 процентов излечиваются в течение 14 дней. Антибиотики прописывают либо при ухудшении состояния больного, либо через 17 дней сохраняющихся симптомов.

Проколы и противомикробные препараты назначаются сразу при гнойных отделениях из носа, высокой температуре и увеличении лимфоузлов. «Это серьезный риск осложнений. Тут надо действовать агрессивно», — пояснил Мясников.

При заложенности носа в течение трех месяцев можно говорить о хроническом гайморите. Эксперт предупредил, что у большей части «хроников», особенно с полипами в носу, заболевание имеет аллергическую природу.

Ранее Мясников назвал лекарства, провоцирующие насморк. Он посоветовал с осторожностью употреблять аспирин, противозачаточные и препараты от давления.