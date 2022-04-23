Москвичи вспомнили главные легенды заброшенной больницы

Заброшенная Ховринская больница, пустовавшая около 30 лет и снесенная в 2018 году, всегда собирала вокруг себя много легенд. Нескоторые из них вспомнили жители Москвы в группе «ВКонтакте» MOSCOW XXI.

Главная из них — о телах самоубийц, кторые в недостроенном здании находили чуть ли не раз в неделю, особенно в 90-е годы. По словам комментаторов, люди, якобы, сбрасывались с высоких этажей, кидались в лифтовые шахты или умирали в руинах от передозировки наркотиками. И там часто находили кости, что тоже прибавляло негатива репутации этого места.

Москвичи в комментариях напомнили еще о двух легендах больницы. По одной из них, преступник убил женщину в стенах здания, по другой — неизвестные замуровали несколько сатанистов в подвале. Однако, ни одна из версий не нашла официального подтверждения.