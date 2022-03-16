Врач заявил о бессмысленности запасания лекарств впрок

Научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, главный врач клиник университета Николай Измалков заявил, что запасать лекарства впрок бессмысленно. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам эксперта, покупка лекарств в больших количествах из-за страха дефицита провоцирует искусственную нехватку медикаментов и ненужный ажиотаж. Измалков заверил россиян, что проблема с лекарствами отсутствует. «Дело в том, что крупные федеральные аптечные сети имеют достаточно большие склады, которые могут обеспечивать розницу препаратами на протяжении нескольких месяцев. Плюс аптечные сети могут закрыть по действующим контрактам поставки в лечебные учреждения», — объяснил врач.

Медик также напомнил, что срок годности лекарств ограничен, поэтому неразумно запасаться ими в больших количествах. Измалков подчеркнул, что медикаменты не находятся под санкциями. «Пока наиболее сложный вопрос — логистика и пути доставки медикаментов. Крупные поставщики решат этот вопрос. За то время, пока склады опустошатся, сформируются новые логистические цепочки и поставки препаратов возобновятся. Да, возможно, изменится цена, но она будет зависеть от курса валюты, а не от логистики», — заключил он.

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