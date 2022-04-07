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«Ленин» в кроссовках в московском метро рассмешил россиян

«Ленин» в кроссовках в московском метро рассмешил россиян
Фото: страница «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»

Двое мужчин, одетых в костюмы российских революционеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина, рассмешили россиян. Снимок опубликовали в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте».

На фотографиях, выложенных в сеть, изображены переодетые в вождей мужчины, сидящие на скамейке на станции московского метро «Арбатская». Пользователи обратили внимание на обувь «Ленина» — у него на ногах современные кроссовки. При этом «Сталин» подошел к выбору костюма более основательно — россияне не определили в его одежде несоответствий. Однако некоторые юзеры подметили, что еще несколько месяцев назад «Сталин» выглядел более худым и подтянутым.

«Что-то Сталин жирненький больно», «Встречал их месяца четыре назад. Сталин явно был похудее», «Дедушке Ленину кроссовки не подходят», «У Ленина дешевые кроссовки», — прокомментировали подписчики сообщества.

Москвичи также указали, что часто видят этих мужчин именно на станции метро «Арбатская», а также гуляющими возле Кремля и предлагающими гостям и жителям столицы сфотографироваться с ними за большие деньги.

Ранее москвичи обнаружили гигантскую голову революционера Владимира Ленина на частном участке.

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