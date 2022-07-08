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Лепс раскрыл причину развода с женой

Лепс раскрыл причину развода с женой
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Причину развода со второй женой Анной Шаплыковой раскрыл в беседе с «Телесемь» российский певец Григорий Лепс.

«Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато», — сказал артист.

По словам Лепса, они с Шаплыковой были идеальной парой. Исполнитель опустил все подробности, но виновным в расставании назвал себя. При этом музыкант добавил, что благодарен бывшей супруге за совместные годы жизни.

Ранее суд в Москве расторг брак Григория Лепса с супругой. На заседании присутствовал только представитель Шаплыковой.

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