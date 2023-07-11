52-летняя Лера Кудрявцева опубликовала видео из грязевой ванны

На кадрах Кудрявцева сначала обмазывает тело черной грязью, а затем танцует в купальнике на берегу. Она сообщила, что за три дня поправилась на пять килограммов.

«Какая вы классная!», «Красотка неповторимая», «Какая куколка», — восхитились подписчики телеведущей ее хорошей формой.

Ранее Кудрявцева поделилась кадрами отдыха в Турции. Знаменитость улетела в Анталью с четырехлетней дочерью.