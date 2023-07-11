19:42, 11 июля 2023
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52-летняя Лера Кудрявцева опубликовала видео из грязевой ванны
52-летняя ведущая Лера Кудрявцева станцевала в купальнике после грязевой ванны.
Кадр: @leratv
Танец в купальнике после принятия грязевой ванны опубликовала телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). 52-летняя звезда отправилась в оздоровительный отпуск.
На кадрах Кудрявцева сначала обмазывает тело черной грязью, а затем танцует в купальнике на берегу. Она сообщила, что за три дня поправилась на пять килограммов.
«Какая вы классная!», «Красотка неповторимая», «Какая куколка», — восхитились подписчики телеведущей ее хорошей формой.
Ранее Кудрявцева поделилась кадрами отдыха в Турции. Знаменитость улетела в Анталью с четырехлетней дочерью.