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15:57, 13 марта 2023
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Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа и переднего зуба

Ведущая Лера Кудрявцева показала фото после потери переднего зуба.

Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа и переднего зуба
Фото: @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фолловерам фото после потери зуба. Снимок без макияжа и с отсутствующим передним резцом она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Кадром без фильтров звезда ответила на вопрос подписчика о том, всегда ли она ходит с мейк-апом дома.

«Я дома всегда без макияжа. А вот здесь еще и зуб передний вылетел. Наслаждайтесь», — подписала пост Кудрявцева.

Ранее телеведущая поделилась историей о выпавшем переднем зубе. Она рассказала, что осталась без резца во время полета в Италию на свидание к мужчине. Зуб Кудрявцевой сломался и выпал, когда она с помощью него попыталась открыть клапан надувной подушки.

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