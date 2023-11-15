Елена Летучая ответила на вопрос об эмиграции в США

Свою эмиграцию в США опровергла телеведущая Елена Летучая в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Звезда сообщила, что они с мужем получили долгосрочную американскую визу.

«Нам одобрили визы в США на три года! Очень переживали, что в связи с непростой ситуацией лучше совсем не подаваться», — поделилась новостями Летучая.

В комментариях телеведущая столкнулась с критикой. Фолловеры обвинили ее в отсутствии патриотизма. «Мы из России не уезжаем! Мы визу путешественника получили», — прояснила Летучая ситуацию.

Ранее звезда поделилась кадрами с отдыха на острове Маврикий.