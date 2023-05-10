Елена Летучая показала свои любимые упражнения для ягодиц
Телеведущая Летучая призвала подписчиков ежедневно выполнять упражнения для ягодиц.
Свои любимые упражнения для ягодиц, рук и пресса показала в личном Telegram-канале телеведущая Елена Летучая. Она подчеркнула, что уделяет достаточно времени спорту даже во время путешествий и призвала подписчиков делать упражнения ежедневно.
«Доброе спортивное утро! На корабле я не забываю заниматься. У меня есть две любимые тренировки, которые я миксую, если не на связи с тренером!» — заявила Летучая. Она опубликовала видео с тренировкой на корабле во время круиза по северной части Атлантического океана, а также два ролика с записями своих занятий дома.
В числе любимых упражнений телеведущей — отведение бедра с внешним вращением (таз при этом не должен подниматься или разворачиваться), разгибание бедра, при котором нужно тянуться стопой вверх, а также вращение ногой в положении лежа на боку. Заниматься она рекомендует с утяжелителями на ногах, а в случае их отсутствия советует делать большее количество повторений. Гантели, по ее словам, можно заменить бутылками с водой.
Летучая подчеркнула: записывая такие видео, она стремится показать, что необязательно посещать спортзал для поддержания тела в хорошей форме. Достаточно просто выделять для тренировок дома хотя бы по полчаса в день.
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