Елена Летучая показала свои любимые упражнения для ягодиц

Свои любимые упражнения для ягодиц, рук и пресса показала в личном Telegram-канале телеведущая Елена Летучая. Она подчеркнула, что уделяет достаточно времени спорту даже во время путешествий и призвала подписчиков делать упражнения ежедневно.

«Доброе спортивное утро! На корабле я не забываю заниматься. У меня есть две любимые тренировки, которые я миксую, если не на связи с тренером!» — заявила Летучая. Она опубликовала видео с тренировкой на корабле во время круиза по северной части Атлантического океана, а также два ролика с записями своих занятий дома.