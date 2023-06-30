Елена Летучая в красном платье восхитила пользователей сети

Видео дефиле опубликовала в личном Telegram-канале телеведущая Елена Летучая.

На кадрах ролика знаменитость ходит по улице и позирует в атласном красном платье и туфлях такого же цвета. Образ дополняют браслеты и серьги. При этом волосы она собрала в пучок, а в макияже сделала акцент на губы, выделив их красной помадой.

«Красивая», «Хороша», «Ты выглядишь свежо и энергично», «Какая же красотка невероятная», «Видео огонь», «Какое платье. Шикарный образ», «Красотка! Тот случай, когда возраст не имеет значения», «Вы шикарна», «Елена Роскошная», «Какова красота», «Лена, вы супер», — написали поклонники.

Ранее Елена Летучая перечислила свои табу в питании.