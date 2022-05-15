Лев Лещенко отреагировал на новость о смерти Ибрагимова

Эстрадный певец и народный артист РСФСР Лев Лещенко отреагировал на новость о смерти народного артиста РСФСР Рената Ибрагимова. Его слова приводит 5-tv.ru.

Артист рассказал, что о смерти Ибрагимова он узнал в аэропорту Алматы, на выходе с самолета. Лещенко признался, что для него эта информация стала настоящим потрясением.

«Очень тяжело расставаться с людьми, с которыми ты прожил большую часть жизни — и человеческую и творческую. Конечно он был незаурядной личностью, великолепным певцом, художником, режиссером, композитором. Очень талантливый был человек, который озвучил своими песнями целую эпоху, перенеся свое творчество из Советского Союза в сегодняшнюю Россию. Был очень актуален до последних дней, очень актуален. Его любила публика», — поделился исполнитель.

Лещенко также рассказал, что был знаком с Ибрагимовым 50 лет и они были товарищами. «Скорблю и всем его родным желаю пережить эту трагедию. Надеюсь, что память о нем сохранится в его песнях», — заключил артист.

Ранее муфтий Подмосковья выразил соболезнования в связи со смертью Рената Ибрагимова.