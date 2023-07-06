16:31, 06 июля 2023
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Лифт насмерть раздавил мужчину в московском подъезде
Сотрудника подрядной организации в Москве насмерть зажало лифтом при ремонте.
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Сотрудника столичной подрядной организации насмерть зажало лифтом при ремонте на улице Михеевской, сообщает в четверг, 6 июня, прокуратура Москвы.
По данным надзорного органа, 39-летний сотрудник коммерческой субподрядной организации скончался на месте.
«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при падении лифта в московской многоэтажке. Пострадавшими так же оказались рабочие.