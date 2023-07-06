Лифт насмерть раздавил мужчину в московском подъезде

Сотрудника столичной подрядной организации насмерть зажало лифтом при ремонте на улице Михеевской, сообщает в четверг, 6 июня, прокуратура Москвы.

По данным надзорного органа, 39-летний сотрудник коммерческой субподрядной организации скончался на месте.

«Нагатинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при падении лифта в московской многоэтажке. Пострадавшими так же оказались рабочие.