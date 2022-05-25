Первого лихача-рецидивиста оштрафовали в Москве

Первого нарушителя оштрафовали в Москве по новому закону о «лихачах-рецидивистах», передает пресс-служба городской прокуратуры.

«Суд признал Султашова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Пресненский районный суд вынес 22-летнему Чынгызу Султашову обвинительный приговор по части 1 статьи 264.2 УК РФ («Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами»).

В 2019 году фигурант дела уже был административно наказан по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на полосу встречного движения. Но штраф в пять тысяч рублей молодой человек не оплатил.

В 2020 Султашов вновь нарушил ПДД и был лишен права управления транспортным средством на год. Однако продолжал ездить за рулем, пока в феврале этого года не был остановлен инспектором ДПС за очередной обгон по «встречке» через сплошную линию разметки, сообщает прокуратура Москвы.

Как известно, с 10 января текущего года в Уголовный кодекс РФ была введена статья 264.2. Она подразумевает нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами. Например, понести уголовную ответственность возможно за повторный выезд на «встречку» в неположенном месте или за превышение скорости более чем на 60 километров в час.

Ранее было названо самое опасное нарушение ПДД на московских дорогах. К числу опасных нарушений ПДД были отнесены нарушение правил перестроения, несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям и нарушение правил проезда пешеходных переходов.