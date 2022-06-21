Лион Измайлов раскрыл размер своей пенсии

82-летний писатель-сатирик, сценарист и артист эстрады Лион Измайлов в интервью журналистам издания Prozvezd раскрыл размер своей пенсии.

«Я получаю 30 тысяч и вполне доволен своей пенсией. Но я ведь работаю еще и делаю это с удовольствием. Смог бы я прожить только на свою пенсию? Я не знаю, не пробовал», — признался писатель.

При этом Измайлов уточнил, что не может себя назвать неприхотливым человеком. По его словам, он всегда соизмеряет свои желания и возможности.

Ранее актриса Елена Проклова назвала размер своей пенсии. По словам артистки, она получает 18 тысяч рублей в месяц, а также надбавку в размере 30 тысяч.